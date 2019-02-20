مباراة ليون ضد برشلونة.. ”البلوغرانا“ يترك بطاقة التأهل في دوري أبطال أوروبا على المحك

أخفق نادي برشلونة في التسجيل رغم تسديد 25 كرة خلال التعادل دون أهداف في ضيافة أولمبيك ليون في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء، ليترك بطاقة الصعود على المحك حتى موعد مباراة الإياب الشهر المقبل.

وسدد لاعبو برشلونة خمس كرات فقط على مرمى ليون لكن لم يكن بوسع ليونيل ميسي أو عثمان ديمبلي أو لويس سواريز هز شباك أنطوني لوبيز.

وكان بوسع ليون أن يتقدم بهدف لولا تألق الحارس مارك أندريه تير شتيغن في الشوط الأول عندما أبعد تسديدة مارتن ترييه.

وقال كليمو لينغليه، مدافع برشلونة: ”حضرنا إلى هنا لمحاولة الأداء بشكل جيد لكننا لم نسجل الهدف. 25 تسديدة ليس بالأمر السيء. كنا في حاجة إلى التسجيل لكن عند تسديد الكثير من الكرات فهذا يعني أنك لعبت بشكل جيد وهو ما حدث“.

وأضاف: ”كنا نفتقد الثقة بعض الشيء وأنا متأكد أننا سنسجل في نو كامب (في 13 مارس)“.

وحصل سواريز على فرصة بالقرب من المرمى في الشوط الأول لكن مهاجم أوروغواي واصل الابتعاد عن مستواه بعيدًا عن برشلونة ولم يسجل أي هدف خارج أرضه في دوري الأبطال بعد حوالي 25 ساعة لعب.

وقال لينغليه: ”دعونا نرى ما سيحدث في نو كامب لكن من الجيد دائما اللعب خارج الأرض دون استقبال أي هدف. لعب ليون بشكل رائع“.

وأضاف إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة: ”شعوري أننا لعبنا بشكل رائع.. أعتقد أننا كنا نستحق نتيجة أفضل وقدمنا ما يكفي للفوز. لم تكن ليلتنا“.

وتابع: ”نحن أقوياء على أرضنا لكن لا يمكن أن ننكر أن التعادل صفر-صفر خارج الأرض تعتبر نتيجة خطيرة في لقاء الذهاب. نحن في حاجة شديدة إلى جماهيرنا في نو كامب“.

ويأمل ليون أن تساعده عودة القائد والمهاجم نبيل فقير، بعد غيابه عن الذهاب بسبب الإيقاف، على التسجيل خارج الأرض في برشلونة.

وقال برونو جينيسيو، مدرب ليون: ”نحن نعرف أنه يملك الإمكانات لمساعدتنا على تسجيل هذا الهدف“.

ولم يسجل ليون على أرضه لكنه كذلك لم يستقبل أي هدف رغم التعرض لضغط في الشوط الثاني ويعود الفضل في ذلك إلى تألق الظهير ليو دوبوا والمدافع جيسون ديناير.

وقال برتران تراوري، مهاجم ليون: ”صنعنا الفرص لكننا لم نستغلها. تحلينا بالصلابة. في مثل هذه المباريات يجب اللعب بانضباط كبير“.