نادي برشلونة: 3 لاعبين ليسوا للبيع أبدًا

يعتقد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة أن ليونيل ميسي سيجدد عقده الممتد حاليًا مع النادي إلى ما بعد 2021.

وقال بارتوميو إن برشلونة يعمل بالفعل على إعداد الفريق للمستقبل بعد اعتزال ميسي، موضحًا في مقابلة مع صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسية قبل مواجهة ليون في دوري أبطال أوروبا الليلة ”أفكر في ذلك، ولكن المستقبل لا يزال بعيدًا. أنه (ميسي) لاعب شاب، لديه 31 عامًا ويؤدي بشكل جيدًا للغاية ويقدم أفضل ما لديه“.

وأضاف ”عندما يعتزل ميسي لا يوجد لاعب يحل محله، ومن المستحيل أن يكون له خليفة في النادي أو أي مكان آخر“ ، مشددًا على أن الهداف التاريخي للفريق ليس للبيع.

وقال ”في إسبانيا لدينا التزام بأن يكون لدينا شرط جزائي في عقود اللاعبين، ولكن إذا كان أي شخص يريد شراء (سيرجيو) بوسكيتس و(جيرارد) بيكيه أو ميسي، فهم ليسوا للبيع“.

وحول احتمال عودة نيمار إلى برشلونة أكد بارتوميو إلى أنه لم يتصل به والد اللاعب، أو اللاعب نفسه من أجل العودة، موضحًا ”لقد اختار النادي لاعبيه في الهجوم، وهم عثمان ديمبيلي وفيليب كوتينهو وقد حضرا إلى برشلونة بعد بيع نيمار“.