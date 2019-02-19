مباراة ليفربول وبايرن ميونخ.. جماهير الفريقين يتحدان ضد ”جشع“ ارتفاع أسعار التذاكر (فيديو)

اعترضت جماهير بايرن ميونخ على ارتفاع أسعار تذاكر مباراة فريقها أمام ليفربول في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا في أنفيلد عبر صيحات استهجان خلال المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وأظهر بايرن ميونخ كل خبرته في دوري الأبطال ليفرض التعادل بدون أهداف على ليفربول في ذهاب دور الستة عشر باستاد أنفيلد.

وبهذه النتيجة ستكون كل الاحتمالات مفتوحة في لقاء الإياب في ميونخ يوم 13 مارس/ آذار المقبل رغم أن الفريق الألماني سيلعب بدون المدافع يوشوا كيميش الذي سيغيب لحصوله على الإنذار الثاني.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية أنه بعد مرور ساعة من بداية المباراة أطلقت جماهير النادي البافاري تصفيقًا جماعيًا لعدة ثوان اعتراضًا على ارتفاع أسعار تذاكر حضور المباراة مع عرض ثلاث لافتات مكتوبًا عليها ”الجشع لا حدود له. 20 يورو كافية“.

ودفع كل مشجع من جماهير بايرن ميونخ 48 يورو لحضور المباراة التي أقيمت في ليفربول بينما ساندت جماهير أصحاب الأرض الضيوف وانضموا للاحتجاج على ارتفاع الأسعار خاصة وأن جماهير النادي الإنجليزي التي ستسافر خلف فريقها إلى ميونخ ستدفع 55 يورو لحضور المباراة التي ستقام الشهر المقلب في ملعب اليانز ارينا.

وتشتكي الجماهير الألمانية من ارتفاع تذاكر حضور المباريات في ملاعبها خاصة ملعب ”فيلتينس أرينا“ الخاصة بفريق شالكه الذي سيتكلف أي من جماهير مانشستر سيتي 50 يورو لمشاهدة مباراة الفريق في ألمانيا يوم الأربعاء في البطولة ذاتها.