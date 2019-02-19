بايرن ميونخ يُجبر ليفربول على التعادل بملعب الآنفيلد في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

سقط فريق ليفربول الإنجليزي، في فخ التعادل السلبي مع ضيفه بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحاول ليفربول الخروج متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدف على الأقل حيث أضاع لاعبوه أكثر من فرصة للتسجيل عن طريق السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إهدار الهجمات خلال شوط المباراة الثاني دون أن تتغير النتيجة لتنتهي المواجهة بالتعادل.

وللتأهل إلى ربع النهائي من البطولة القارية، يكفي بايرن ميونيخ الفوز بأي نتيجة في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعب ”أليانز أرينا“.

بينما سيكون أمام ليفربول للعبور إلى ربع النهائي، التعادل الإيجابي بأي نتيجة أو الفوز بأي نتيجة في لقاء الإياب الذي سيقام بألمانيا.