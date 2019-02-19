التشكيلة الرسمية لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

أعلن الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيلة فريقه الرسمية لمواجهة بايرن ميونخ، مساء الثلاثاء، على ملعب ”أنفيلد“، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وضمت التشكيلة الأساسية:

أليسون، أرنولد، روبرتسون، ماتيب، هندرسون، نابي كيتا، فالينالدوم، محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.

وعلى دكة البدلاء:

مينيوليه، ميلنر، ستوريدج، مورينو، لالانا، شاكيري، أوريجي.

بينما ضمت التشكيلة الأساسية لفريق بايرن ميونخ كل من:

نوير، شوله، هوملز، تياغو، مارتينز، ليفاندوفسكي، خاميس، غنابري، ألابا، كومان، كيميش.

وعلى دكة البدلاء:

أولرايخ، ريبيري، رافينيا، ديفيز، ماي، سانشيز، شاباني.

وصعد ليفربول إلى دور الـ16 بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة، بينما يتصدر بايرن ميونخ المجموعة الخامسة.

واهتزت شباك ليفربول بـ7 أهداف، بينما سجل لاعبوه 9 أهداف خلال هذا الموسم، منها 3 أهداف من نصيب المصري محمد صلاح، وقد استقبلت شباك بايرن ميونخ 5 أهداف، وله 15 هدفًا، أحرز اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي 8 أهداف منها.