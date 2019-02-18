أنباء سارة لكوفاتش قبل مباراة ليفربول ضد بايرن ميونخ

قال نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونخ الألماني، الاثنين، إن الجناح فرانك ريبيري سينضم للفريق لخوض مباراة ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، أمام ليفربول الثلاثاء، لكنه ليس من الواضح ما إذا كان سيصبح جاهزًا للمشاركة أم لا.

ورُزق الجناح الفرنسي بطفل الليلة الماضية ولم يسافر مع بايرن ميونخ في وقت سابق اليوم إلى ليفربول، وأضاف كوفاتش للصحفيين أن اللاعب سيصل في وقت لاحق اليوم.

وأضاف المدرب: ”لم ينم بالفعل لذا فإننا سننتظر لنرى“.

وسيغيب عن بايرن ميونخ بالفعل المدافع جيروم بواتينغ، لكن كينغسلي كومان قد يحصل على الضوء الأخضر للمشاركة، عقب تجاوزه لإصابة في الكاحل بعد الانتصار يوم الجمعة الماضي على أوغسبورغ في الدوري الألماني.

وسجل اللاعب الفرنسي السريع البالغ من العمر 22 عامًا هدفين، لكنه أصيب في الدقائق الأخيرة من الفوز 3/2 على مستضيفه أوغسبورغ، ويبدو الفريق البافاري في أشد الحاجة لمستواه الجيد في الآونة الأخيرة عندما يواجه منافسه الإنجليزي على إستاد أنفيلد.

وقال كوفاتش: ”تتحسن حالته باستمرار، يجب ألّا يشعر بأي قدر من الألم، ونحن على ثقة أن فريقنا الطبي سيحسم الأمور غدًا“.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في الدوري الألماني خلف بروسيا دورتموند في الوقت الحالي، لكنه بلغ مراحل خروج المغلوب في دوري الأبطال دون أن يخسر أي مباراة.

وقال كوفاتش: ”ليفربول فريق كبير ونحن أيضًا، إنه يكن الاحترام لنا ونحن كذلك، الهدف بالطبع هو بلوغ الدور المقبل“.

وستقام مباراة العودة في ميونخ في 13 مارس آذار المقبل.