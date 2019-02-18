شكوك حول لحاق نجمي الريدز بمباراة ليفربول ضد بايرن ميونخ

أثار المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، والمدافع الكرواتي ديان لوفرين، قلق جماهير ناديهما ليفربول الإنجليزي، قبل مواجهة بايرن ميونخ، في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

وأوضحت شبكة ”سكاي سبورتس“ الإنجليزية أن الثنائي فيرمينو ولوفرين غابا عن مران ليفربول، اليوم الإثنين؛ استعدادًا لمواجهة بايرن ميونخ على ملعب أنفيلد، الثلاثاء.

وأضافت الصحيفة أنه حال غاب فيرمينو ولوفرين عن المباراة، فإن معاناة مدرب الريدز، الألماني يورغن كلوب، ستتضاعف حيث يغيب أيضًا المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك؛ بسبب تراكم البطاقات، وكذلك جو غوميز بداعي الإصابة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة ليفربول وبايرن ميونخ، غدًا الثلاثاء، على ملعب أنفيلد الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2، بصوت حفيظ دراجي وعلي محمد علي.