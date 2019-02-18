الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

قال يوشوا كيميش، مدافع بايرن ميونخ، إن مستوى ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، ودفاعه الصلد يجعلانه المرشح الأوفر حظًّا لعبور مواجهة دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا، غدًا الثلاثاء.

ويتساوى ليفربول مع غريمه مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي، ومني مرماه بأقل عدد من الأهداف، وخسر مرة واحدة فقط في 26 مباراة.

ولم يخسر ليفربول -أيضًا- على أرضه في الدوري الممتاز، وكذلك في دوري الأبطال هذا الموسم.

وأبلغ كيميش الصحفيين قبل مواجهة الذهاب في أنفيلد: ”ليفربول المرشح الأوفر حظًّا. خسر مباراة واحدة في الدوري طوال الموسم ودخل مرماه 15 هدفًا فقط“.

وتابع: ”عندما تتابع طريقته في اللعب ستجد أنه يملك دفاعًا رائعًا وهجومًا مذهلًا.

”إنه فريق سريع جدًّا، كما يبرز في مواقف لاعب ضد لاعب والالتحامات (…) لن تكون مواجهة سهلة أمامهم“.

ولم يبلغ بايرن النهائي منذ فوزه بلقب دوري الأبطال لآخر مرة في 2013 أمام بروسيا دورتموند، الذي كان يدربه وقتها يورغن كلوب، مدرب ليفربول الحالي، ويعتقد كيميش أن فريقه لم يعد من أبرز الأندية الأوروبية بالنظر إلى مستواه الحالي.

وأضاف: ”عندما تنظر إلينا لم نعد مثل السابق. نحتاج إلى تحسين مستوانا قبل أن نطلب المقارنة مع أفضل الفرق في أوروبا“.

موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ

تنطلق المباراة، مساء غد الثلاثاء، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق حفيظ دراجي وعلي محمد علي.