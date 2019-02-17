إيران تلغي بث مباراة بايرن ميونخ وأوجسبورغ في الدوري الألماني بسبب حكمة شقراء (شاهد)

أشارت تقارير صحفية إلى أن التلفزيون الرسمي الإيراني حظر بث مباراة أوجسبورغ وبايرن ميونخ في الدوري الألماني نظرًا لأن الحكم كانت امرأة.

وأدارت بيبيانا شتينهاوس الحكمة المتميزة المباراة المهمة في البوندسليغا يوم الجمعة الماضي والتي انتهت بفوز بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل هدف.

واحتاج النادي البافاري لتعديل تأخره بهدف مرتين ليهزم مستضيفه بفضل هدفين سجلهما كينغسلي كومان ليقلص الفارق مع بروسيا دورتموند متصدر البوندسليغا.

وكان من المقرر أن ينقل التلفزيون الرسمي الإيراني المباراة ضمن تغطيته للمسابقة لكن تم وقف البث بمجرد اكتشاف أن الحكم سيدة.

وذكرت صحيفة ”بيلد“ الألمانية أن التلفزيون الإيراني قطع البث عن المباراة بعد وقت قصير من بدايتها بينما أفاد صحفيون إيرانيون أنه تم إلغاء بث المباراة بعد اكتشاف أن الحكم سيدة.

وتفرض إيران رقابة صارمة على ملابس النساء وتحظر ارتداء سراويل رياضية قصيرة أو حضورهم للمنافسات الرياضية المختلفة.

ولم يكشف الطرف الإيراني عن السبب الأساسي لعدم بث المباراة.

وتعتبر شتينهاوس البالغ عمرها 39 عامًا أول امرأة تدير مباريات للرجال في ألمانيا حيث أنها انضمت لحكام البوندسليغا في 2017 وتم اختيارها العام الماضي واحدة من أفضل الحكام في البلاد.

وقد أجرت مقابلة مع محطة DW التلفزيونية الألمانية العام الماضي حول مسيرتها ، قائلة: ”الدوري الألماني هو واحد من أهم البطولات في العالم ، لذا فإن وجود حكمة سيدة هنا خطوة كبيرة بشكل عام للحكام السيدات.

وأضافت: ”التعامل باحترام مع الجميع يسهل الأمور أمامي. لا احتاج للصراخ للنجاح في مهمتي. التواصل هو مفتاح النجاح. يجب أن تكون مهذبًا ومفيدًا وواضحًا. إذا كنت تستطيع فعل ذلك فأعتقد أنك على الطريق الصحيح، أتفهم عدم تقبل البعض لإدارتي للمباريات لكن في نهاية الأمر فإن الأداء هو ما يهم. والشخص الذي يؤدي بشكل أفضل سيكون في الملعب بغض النظر عن نوع الجنس ولون الشعر والدين“.