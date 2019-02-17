مباراة برشلونة ضد ليون.. عثمان ديمبلي يحذّر من الثلاثي الخطير قبل مواجهة دوري أبطال أوروبا

قال المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، إن مباراة فريقه أمام ليون الفرنسي، الثلاثاء، في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، ستكون صعبة للغاية.

وأوضح ديمبلي خلال تصريحات نقلتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، قائلًا:“ليون فريق كبير، ويمتلك لاعبين مميزين، ومن الصعب جدًا الفوز عليهم على ملعبهم، إنهم يقدمون موسمًا مميزًا، وفازوا على مانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان، ويجب أن نكون حذرين جدًا، ولا نعتقد أن المباراة ستكون سهلة“.

وواصل ديمبلي:“تحدثت في بعض الأحيان مع صاموئيل أومتيتي عن ليون، وقال لي إننا يجب أن نكون حذرين لأنه فريق كبير، وأشاهد الكثير من مباريات الدوري الفرنسي، وقابلت بعض اللاعبين في المنتخب، مثل: فيرلاند ميندي، ونبيل فقير، وموسى ديمبيلي، وهم أخطر ما يمكن“.

وأردف الدولي الفرنسي:“ من المهم التسجيل في لحظات مهمة، وأنا مهاجم، ويجب أن أكون حاسمًا عندما يكون الفريق في أفضل لحظة، ويجب أن نركز على أهدافنا، ونريد الفوز بكل الألقاب“.

وأكمل الهدف الذي سجلته على أتلتيكو مدريد في اللحظة الأخيرة كان مهمًا، وأثناء ذلك الوقت لم أكن أعيش أوقاتًا جيدة، وميسي مرَّر لي الكرة، ويان أوبلاك كان قريبًا منّي، ولم أفكر كثيرًا، ووضعتها في المرمى.

وتابع:“ عشت فترة عصيبة في نوفمبر، وكنت أجلس على مقاعد البدلاء، لكن هذا أمر طبيعي، وكلنا نمر بأوقات صعبة خلال الموسم، لكنني أؤمن بنفسي، وسأواصل فعل ما أجيده، وأن أكون حاسمًا“.

وعاد ديمبلي البالغ من العمر 21 عامًا، من الإصابة، وعن ذلك قال:“الإصابة جاءت في وقت كنت فيه جيدًا، لكن هذه هي كرة القدم، وأشعر بالفعل بالتحسن، واستعدت قليلًا من مستواي، وأتطلع لمواجهة ليون“.

وأضاف:“ خلال شهر يناير، يكون لدينا في إسبانيا مباريات الكأس والدوري، ويكون هناك الكثير من الإرهاق، وفي فبراير يعود دوري الأبطال، و حققنا أداءً ونتائج مميزة في الدور الأول، وأنا راضٍ جدًا عن أدائنا“.

وعن زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي قال ديمبلي:“ هو لاعب عظيم، ويجعل كرة القدم أسهل، ويفعل أشياء عظيمة، وعندما يكون في الملعب يصبح الأمر أسهل لنا، لأن المنافسين يركزون عليه في الغالب، ويعطينا تمريرات مميزة“.