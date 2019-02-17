مباراة برشلونة وليون.. قائمة ”البلوغرانا“ تشهد عودة أومتيتي بعد غياب

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن القائمة المتوجهة إلى فرنسا لملاقاة ليون في دوري أبطال أوروبا.

ويحل البارسا ضيفًا على ليون، بمنافسات ذهاب دوري الـ16 لدوري الأبطال، بعد غد الثلاثاء.

شهدت القائمة عودة الفرنسي صامويل أومتيتي بعد طول غياب للإصابة.

وتواجد موسى واجيه من الفريق الرديف، والحارس إينياكي بينيا، والحارس خوكين إزيكيتا من الجوفينيل.

وجاءت قائمة برشلونة لمباراة ليون على النحو التالي:

مارك تير شتيغن، إينياكي بينيا، خوكين إزيكيتا، نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمنت لينغليت، صامويل أومتيتي، كارليس آلينيا، جيسون موريللو، سيرجي بوسكيتس، إيفان راكيتيتش، سيرجي روبيتو، فيليب كوتينيو، أرتورو فيدال، ليونيل ميسي، مالكوم، لويس سواريز، موسى واجيه، كيفين بيرنس بواتينغ.