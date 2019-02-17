والد نيمار: تقارير عودة نجلي إلى نادي برشلونة ”تمتعنا“.. ولكن مستقبله في باريس سان جيرمان

شدد والد النجم البرازيلي نيمار داسيفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، على أن التقارير الصحفية التي تشير كل فترة إلى إمكانية عودة نجله إلى فريقه السابق، برشلونة الإسباني، لا تعدو كونها ”كذبة“.

وقال الوالد، الذي يتولى أيضًا إدارة أعمال اللاعب، في تصريحات، يوم الأحد، لبرنامج ”تيليفوت“ عبر قناة ”تي أف 1“ الفرنسية، إن التقارير عبارة عن ”كذبة، لا يوجد أي اتصال مع برشلونة“.

وأضاف: ”شخصان في إمكانهما التحدث عن نيمار: أنا وهو.. أي منا لم يتحدث عن نية للعودة إلى برشلونة. هذه كذبة“.

وتابع: ”برشلونة نادٍ كبير، وكنا سعداء جدًا فيه، ونعلم أنه يستحيل ترك لاعب مثله خارج دائرة هذه الشائعات في سوق الانتقالات، وحقيقة هذه الشائعات تمتعنا جدًا“، موجهًا في الوقت نفسه انتقادات للصحفيين الذين يروجون لها.

Neymar Sr: “The future is in Paris, the present is in Paris. It is difficult to speak about the future in football, it can change at any moment.” (Téléfoot) — Get French Football News (@GFFN) February 17, 2019

وأكد: ”المستقبل هو في باريس، الحاضر هو في باريس“، مع إشارته في الوقت ذاته إلى أنه ”من الصعب الحديث عن المستقبل، لأن في كرة القدم، كل شيء يمكن أن يتغير في أي لحظة“.

وأصبح المهاجم الدولي البرازيلي أغلى لاعب في العالم في صيف العام 2017، عندما دفع نادي العاصمة الفرنسية قيمة البند الجزائي الوارد في عقده مع النادي الكاتالوني، وضمه إلى صفوف لقاء 222 مليون يورو.

ويغيب نيمار عن صفوف فريقه في الفترة الراهنة بسبب إصابة تعرض لها في مشط القدم، في تكرار لإصابة مماثلة أبعدته نحو ثلاثة أشهر عن الفريق في الموسم الماضي.

وشدد والد نيمار على ضرورة ”أن يحمي التحكيم اللاعبين“، معتبرًا أن ”عدم احتساب الأخطاء التي ترتكب بحقهم هو المشكلة“.

"Le futur est à Paris, le présent est à Paris. C'est difficile de parler de l'avenir car dans le football, ça peut changer à tout moment." Neymar Sr. aborde la situation de @neymarjr au PSG dans Téléfoot. pic.twitter.com/X6RqmZHFeZ — Téléfoot (@telefoot_TF1) February 17, 2019

وأعلن النادي في أواخر كانون الثاني/يناير أن نيمار سيغيب عن الملاعب لعشرة أسابيع، ما يعني عدم مشاركته في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا ضد مانشستر يونايتد الإنكليزي. وفاز الفريق الباريسي ذهابًا على ملعب أولد ترافورد 2-صفر الأسبوع الماضي، ويستقبل ”الشياطين الحمر“ على ملعبه، بارك دي برانس، في السادس من آذار/مارس في الإياب.