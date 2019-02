والد نيمار: تقارير عودة نجلي إلى نادي برشلونة ”تمتعنا“.. ولكن مستقبله في باريس سان جيرمان

شدد والد النجم البرازيلي نيمار داسيفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، على أن التقارير الصحفية التي تشير كل فترة إلى إمكانية عودة نجله إلى فريقه السابق، برشلونة الإسباني، لا تعدو كونها ”كذبة“.

وقال الوالد، الذي يتولى أيضًا إدارة أعمال اللاعب، في تصريحات، يوم الأحد، لبرنامج ”تيليفوت“ عبر قناة ”تي أف 1“ الفرنسية، إن التقارير عبارة عن ”كذبة، لا يوجد أي اتصال مع برشلونة“.

وأضاف: ”شخصان في إمكانهما التحدث عن نيمار: أنا وهو.. أي منا لم يتحدث عن نية للعودة إلى برشلونة. هذه كذبة“.

وتابع: ”برشلونة نادٍ كبير، وكنا سعداء جدًا فيه، ونعلم أنه يستحيل ترك لاعب مثله خارج دائرة هذه الشائعات في سوق الانتقالات، وحقيقة هذه الشائعات تمتعنا جدًا“، موجهًا في الوقت نفسه انتقادات للصحفيين الذين يروجون لها.

Neymar Sr: “The future is in Paris, the present is in Paris. It is difficult to speak about the future in football, it can change at any moment.” (Téléfoot)

