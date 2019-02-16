تأكد جاهزية كينغسلي كومان لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا (صورة)

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، السبت، رسميًا، موقف لاعبه الفرنسي كينغسلي كومان، من المشاركة في مباراة ليفربول الإنجليزي، الثلاثاء المقبل، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب أنفيلد.

وأكد بايرن ميونخ سلامة كومان، بعد خضوعه للفحوصات الطبية، صباح اليوم السبت.

وأوضح بايرن ميونخ، في بيان رسمي، أن الفحوصات أظهرت عدم معاناة كومان من إصابة قوية، مؤكدًا أنه سيشارك أمام ليفربول.

وتعرض كومان، البالغ من العمر 22 عامًا، لضربة قوية في الكاحل أمام أوغسبورغ، الجمعة، وسجل كومان هدفين وصنع هدفًا، ليقود بايرن ميونخ للفوز 3/2 على أوغسبورغ، ليقلص الفارق مع بروسيا دورتموند المتصدر إلى نقطتين، علمًا بأن الأخير لعب مباراة أقل.

يشار إلى أن كومان لعب 15 مباراة، الموسم الحالي، مع بايرن ميونخ، سجل فيها 5 أهداف وصنع هدفين، علمًا بأنه يملك 108 مباريات مع بايرن ميونخ، سجل فيها 20 هدفًا وصنع 23.