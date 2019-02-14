مباراة ليفربول ضد بايرن ميونخ.. لوفرين يُزيد متاعب دفاع يورغن كلوب

أقر يورغن كلوب مدرب ليفربول بأنه يواجه مشكلة في اختيارات التشكيلة مع وجود احتمال كبير لغياب قلب الدفاع ديان لوفرين عن مباراة بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في استاد أنفيلد.

ويواصل لوفرين التعافي من إصابة بعضلات الفخذ الخلفية تعرّض لها خلال مباراة ضد ولفرهامبتون واندرارز الشهر الماضي، ولم يسافر المدافع الكرواتي مع الفريق إلى معسكر تدريبي في ماربيلا هذا الأسبوع.

وقال كلوب لموقع ناديه على الإنترنت: ”لا أريد استبعاده لكنني لا أخطط حقًا للاعتماد عليه، ليس لأنه لا يمكنه التدرب، سنعود يوم الجمعة وبدءًا من يوم السبت سيعود ديان للمران وسنتابع حالته“.

ويغيب المدافع الأساسي جو غوميز عن اللعب لخضوعه لجراحة بعد تعرضه لكسر بالساق ولا يوجد موعد محدد لعودته.

ولن يشارك فيرجيل فان ديك في مباراة الذهاب ضد بطل ألمانيا للإيقاف، وربما يعتمد كلوب على لاعب الوسط البرازيلي فابينيو بجانب جويل ماتيب في قلب الدفاع.

وتابع كلوب: ”يجب أن نستعد للمباراة على نحو مختلف بالتأكيد، إذا أظهر ديان استعدادًا للعب يوم الإثنين سيكون شعوري رائعًا وبعدها سنعيد التفكير، لكننا نستعد حاليًا للمباراة في غياب لوفرين ونملك حلولًا أخرى“.