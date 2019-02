يان فيرتونخين أفضل لاعب في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا (صورة)

اختير المدافع البلجيكي يان فيرتونخين لاعب نادي توتنهام الإنجليزي، أفضل لاعب في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا في المباريات التي لعبت الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وتفوق فيرتونخين على ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان، وتيبو كورتوا حارس ريال مدريد، ونيكولو زانيولو لاعب روما.

وسجل يان فيرتونخين هدفًا وصنع آخر في فوز توتنهام 3/0 على بروسيا دورتموند الألماني.

ولُعبت 4 مباريات في دور الـ 16، شهدت فوز روما 2/1 على بورتو، وباريس سان جيرمان 2/0 على مانشستر يونايتد، وريال مدريد 2/1 على أياكس أمستردام، وتوتنهام 3/0 على بروسيا دورتموند.

وتستكمل المباريات عندما يلعب ليفربول مع بايرن ميونخ، وليون مع برشلونة، وشالكه مع مانشستر سيتي، وأتلتيكو مدريد مع يوفنتوس.

ويتصدر دوشان تاديتش لاعب أياكس، قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 8 أهداف، مع روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ.

???? A goal & an assist at Wembley Stadium… #UCL Player of the Week = Jan Vertonghen ???????????? pic.twitter.com/RwurTaOKHB

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) ١٥ فبراير ٢٠١٩