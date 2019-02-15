استمرار ماسيمليانو آليغري مع يوفنتوس مرهون بالفوز بدوري أبطال أوروبا

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، الجمعة، أن استمرار المدرب ماسيمليانو آليغري مع يوفنتوس مرهون بتتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا.

وبحسب موقع ”كالتشيو ميركاتو“، فإن آليغري سيكون أمام الفرصة الأخيرة لحصد اللقب القاري مع السيدة العجوز، هذا الموسم، مع قائمته المدججة بالنجوم.

وأشار الموقع، إلى أن آليغري سيكون مرشحًا لمغادرة يوفنتوس، والتوجه إلى ريال مدريد أو مانشستر يونايتد؛ حال فشله في قيادة البيانكونيري لحصد لقب دوري الأبطال، خاصة بعد التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفشل يوفنتوس في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد أن خسر أمام برشلونة وريال مدريد عامي 2015، و2017 على الترتيب.

ويلتقي يوفنتوس مع أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء.

وأوضح ”كالتشيو ميركاتو“، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الأقرب لتولي تدريب يوفنتوس خلفًا لآليغري، إلى جانب مرشحين آخرين، مثل الألماني يورغن كلوب والفرنسي ديديه ديشان.