هدف مباراة توتنهام وبروسيا دورتموند.. 1/0 للفريق الإنجليزي (فيديو)

تقدم هيونخ مين سو مهاجم توتنهام الإنجليزي بهدف في شباك بروسيا دورتموند الألماني، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هيونغ الهدف في الدقيقة 46 مع بداية الشوط الثاني من استقباله لعرضية زميله.

توتنهام 1 × 0 دورتموند | هدف هيونغ مين سون pic.twitter.com/uVX2ZQgAcq — ……………. (@kkBpO7gk3MkJ3EX) ١٣ فبراير ٢٠١٩

ويستهل توتنهام سلسلة المواجهات بين الأندية الإنجليزية ونظيرتها الألمانية في هذا الدور عندما يستضيف دورتموند على استاد ”ويمبلي“ العريق في العاصمة لندن.

وتأهل دورتموند متصدّرًا للمجموعة الأولى على حساب أتلتيكو مدريد، بينما حلَّ توتنهام ثانيًا في المجموعة الثانية خلف برشلونة، وسبق أن التقى الفريقان في دور المجموعات بدوري الأبطال في الموسم الماضي، وتغلب توتنهام 3 / 1 ذهابًا على ملعب ويمبلي، وإيابًا بنتيجة 2 / 1 في ”سيغنال إيدونا بارك“.