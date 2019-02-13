شكوك حول مشاركة غاريث بيل في مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام بدوري أبطال أوروبا

سيخوض سيرجيو راموس مباراة رقم 600 مع ريال مدريد عندما يقود الفريق الملكي أمام أياكس امستردام في ملعب ”يوهان كرويف“ آرينا الليلة بينما سيغيب زميله الويلزي غاريث بيل بسبب الإصابة.

وسيحاول ريال مدريد الاقتراب جديدة من لقبه الرابع على التوالي والـ14 في دوري الأبطال عندما يحل ضيفًا على أياكس في ذهاب من دور الستة عشر في أمستردام، لكن سانتياغو سولاري المدير الفني للفريق سيفتقد بعض العناصر، ومنها بيل الذي تعرض لإصابة خلال التدريب الأخير.

وبعد تألقه أمام أتلتيكو مدريد في الديربي وتسجيله هدفًا رائعًا رغم أنه كان بديلًا، إلا أن موقع ”ذا هارد تاكل“ أشار إلى أن بيل تعرض لكدمة خلال التدريب الأخير ولن يبدأ أمام أياكس.

وسيدفع سولاري بالرباعي الدفاعي المكون من داني كارفاخال والشاب سيرجيو ريغويلون ظهيران، حيث يشكل راموس ورفائيل فاران شراكة رائعة في قلب الدفاع.

وفي وسط الملعب سيغيب ماركوس يورينتي بسبب إصابته في الفخذ لكن مع تألق كاسمييرو الذي ظهر أمام أتلتيكو مدريد لن يكون هناك أي قلق لدى سولاري وسيلعب إلى جواره لوكا مودريتش وتوني كروس كذلك.

وفي الهجوم سيبدأ فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما وسيحل لوكاس فاسكيز بدلًا من بيل، أو كما اعتاد سولاري أن يبدأ بفاسكيز ويشرك بيل كبديل، لكن إصابة الدولي الويلزي حرمته من هذا التبديل.