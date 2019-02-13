أهداف مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام.. 2/1 للفريق الملكي (فيديو)

تقدم كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، بهدف في شباك أياكس أمستردام خلال المباراة التي تقام بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ”يوهان كرويف أرينا“ ضمن مباريات ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

واستلم بنزيما الكرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 60 وسدد قوية سكنت شباك الفريق الهولندي.

أياكس أمستردام 0 × 1 ريال مدريد | هدف كريم بنزيما بصوت رؤوف خليف HD ???????? pic.twitter.com/isJkYzltdv — ……………. (@kkBpO7gk3MkJ3EX) ١٣ فبراير ٢٠١٩

وتعادل حكيم زياش لأياكس في الدقيقة 70، قبل أن يضيف أسينسيو الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 87.

أياكس أمستردام 1 × 1 ريال مدريد | هدف حكيم زايش بصوت رؤوف خليف HD ???????? pic.twitter.com/oIcrxR9pFH — ……………. (@kkBpO7gk3MkJ3EX) ١٣ فبراير ٢٠١٩

وتأهل ريال مدريد بعد احتلال صدارة المجموعة السابعة على حساب روما وفيكتوريا بلزن وسيسكا موسكو، بينما وصل أياكس إلى هذا الدور باحتلاله المركز الثاني في المجموعة الخامسة خلف بايرن ميونخ المتصدر.

وحقَّق الميرينغي فوزًا مهمًّا على حساب أتلتيكو مدريد في ديربي قوي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني، مساء السبت، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، وبهذا الانتصار قفز الفريق للمركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 45 نقطة، فبعد أن خاض المكلي 23 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز 14 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى ست هزائم.

فيما يأتي فريق أياكس في وصافة جدول ترتيب الدوري الهولندي برصيد 50 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن آيندهوفن الذي يتصدر الترتيب حاليًّا، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق فينلو، وحقّقوا الفوز بسداسية دون رد، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 20 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 16 مباراة، وتعادل في اثنتين، وخسر اثنتين كذلك.