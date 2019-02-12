مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.. ذكاء دي ماريا يحرج جماهير أولد ترافورد (فيديو)

تصرف أنخيل دي ماريا بذكاء مع الهجوم المتواصل من جماهير مانشستر يونايتد عليه خلال فوز فريقه باريس سان جيرمان بهدفين نظيفين في أولد ترافورد.

وبدأ الدولي الأرجنتيني المباراة وكان هدفًا لجماهير فريقه السابق منذ البداية لكنه رد بشكل رائع عبر تمريرتين حاسمتين إلى برسنيل كيمبمبي وكيليان مبابي ليحسما الفوز على ”الشياطين الحمر“.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن دي ماريا تعرض لهجوم متواصل من جماهير فريقه السابق الذي قضى فيه موسمًا واحدًا بعد الرحيل من ريال مدريد لكنه لم يكن على قدر طموحات جماهير الفريق الإنجليزي.

وانضم دي ماريا إلى يونايتد في 2014 لكنه انتقل إلى سان جيرمان بعد موسم واحد عقب مشاركته في 32 مباراة سجل خلالها أربعة أهداف فقط وصنع 11.

وعانى دي ماريا خلال المباراة لضرب في ذراعه اليسرى من اشلي يونغ ليسقط على الأرض لكن عقب نهوضه وضع يده على أذنه في إشارة إلى أنه لا يسمع صافرات الاستهجان ضده ويريد من الجماهير زيادتها.

وفي وقت لاحق خلال المباراة ألقت الجماهير زجاجه باتجاه الدولي الأرجنتيني أثناء تنفيذ ركلة ركنية لكنه تظاهر أنه يشرب منه في تصرف أثار غضب الجماهير مجددا.