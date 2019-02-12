باريس سان جيرمان يصعق مانشستر يونايتد بهدفين ويقترب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

اقترب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خطوة من التأهل إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدفين دون رد في ذهاب ثمن نهائي البطولة القارية.

وشهد الشوط الأول سلسلة من الفرص الضائعة من الجانبين لينتهي بالتعادل السلبي.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث تبادل الفريقان الهجمات في رحلة بحث عن هدف التقدم، إلى أن شهدت الدقيقة 53 هدف التقدم لسان جيرمان عن طريق بريسنال كيمبيمب في الدقيقة 53.

وفي الوقت الذي بحث فيه مانشستر يونايتد عن التعادل، أضاف كيليان مبابي الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في الدقيقة 60.

مانشستر يونايتد 0 × 1 باريس سان جيرمان | هدف كيمبيمبي pic.twitter.com/pLffemVtEQ — ……………. (@kkBpO7gk3MkJ3EX) ١٢ فبراير ٢٠١٩

مانشستر يونايتد 0 × 2 باريس سان جيرمان | هدف مبامبي pic.twitter.com/glxrcRD1YM — ……………. (@kkBpO7gk3MkJ3EX) ١٢ فبراير ٢٠١٩

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين دون أن تتغير النتيجة، ليخرج سان جيرمان فائزًا باللقاء.

بذلك، يكفي سان جيرمان للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعبه ووسط جمهوره لتحقيق إنجاز تاريخي بإنهاء عقدة ثمن النهائي والتأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

فيما يحتاج مانشستر يونايتد للفوز بفارق هدفين بشرط أن تكون أكثر من 2-0 أو أكثر من هدفين في لقاء الإياب الذي سيقام في العاصمة الفرنسية لانتزاع بطاقة العبور إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.