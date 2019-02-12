مباراة ريال مدريد وأياكس.. كورتوا يدعم استخدام نظام حكم الفيديو في دوري أبطال أوروبا

عبر تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، عن دعمه لاستخدام نظام حكم الفيديو المساعد في دوري أبطال أوروبا، بدءًا من دور 16 حين يلتقي فريقه مع أياكس أمستردام، غدًا الأربعاء.

ولم تُستخدم تكنولوجيا حكم الفيديو في دور المجموعات في المسابقة هذا الموسم، لكن الاتحاد الأوروبي للعبة أعلن في ديسمبر كانون الأول الماضي عن الاستعانة بها بداية من دور 16.

ولقيت هذه الخطوة ترحيبًا من كورتوا الذي اعتاد على تقنية حكم الفيديو في مباريات دوري الدرجة الأولى الإسباني هذا الموسم.

وقال كورتوا في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: ”أحب حكم الفيديو. في كأس العالم كان يعمل بشكل جيد“.

وأضاف: ”يدعم الجميع هذا الأمر لأنه يعمل بشكل جيد وفي إسبانيا كذلك، تحتاج أحيانًا إلى معرفة القواعد، والجمهور المشاهد أحيانًا لا يعرف.

”حكم الفيديو يساعد كرة القدم، أحيانًا يكون ضدك، لكنه يهدف إلى توفير العدالة بشكل أكبر وهذا أمر جيد“.

وبعد بداية متواضعة للموسم استعاد ريال مدريد المنافسة بقوة في دوري الدرجة الأولى الإسباني، وسيتمسك بفرصه في دوري الأبطال عندما يحل ضيفًا على أياكس الذي فاز مرتين في آخر خمس مباريات.

وأضاف الحارس البلجيكي: ”يمكنني القول الآن إن مهمة التغلب علينا باتت أكثر صعوبة.

”في أكتوبر خضنا شهرًا سيئًا، لكن يرى الناس الآن أننا نلعب بشكل جيد، ويخشى المنافسون مواجهتنا الآن بشكل أكبر.

”نقاتل في كل البطولات ولا زلنا في سباق المنافسة، نسعى للتأهل إلى نهائي كأس الملك، وننافس في الدوري حتى اليوم الأخير، ونود الوصول إلى أبعد نقطة في دوري الأبطال“.

وكان المدرب سانتياغو سولاري، الذي لا يعاني من مخاوف بسبب الإصابات حاليًا، حريصًا عند الحديث عن إمكانية مشاركة الظهير الأيسر مارسيلو في إستاد يوهان كرويف، وفقد اللاعب البرازيلي مكانه في التشكيلة لصالح زميله الصاعد سيرجيو ريجيلون، وأظهر انزعاجه من الموقف.

وقال الأرجنتيني سولاري: ”كل اللاعبين في حالة جاهزية واستعداد للعب في أي مباراة، مارسيلو لاعب رائع ورمز للنادي، ودائمًا يعطي الأولوية لريال مدريد، يتدرب بشكل جيد مثل الجميع“.

وتابع: ”لا أعرف من سيلعب (بين الاثنين) غدًا، لا يمكنني الإجابة الآن، أمامنا حصة تدريبية أخرى لنرى ما سيحدث“.