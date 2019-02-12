هل يكون ماركوس ألونسو بديل مارسيلو في ريال مدريد؟

يفكر نادي ريال مدريد الإسباني، بشكل جدّي في إبرام صفقة ثنائية مع نادي تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة النادي اللندني، تعرف جيدًا رغبة النادي الملكي في التعاقد مع البلجيكي هازارد، وتتوقع استقبال عرض رسمي خلال الصيف المقبل، لكن الجديد هذه المرة نية بطل أوروبا في التعاقد مع ماركوس ألونسو أيضًا.

ويلعب ألونسو في مركز الظهير الأيسر برفقة تشيلسي، وسبق له اللعب في صفوف الفريق الرديف لريال مدريد، لذلك قد يعود من جديد إلى الدوري الإسباني من بوابة الريال.

ويعرف بيريز جيدًا رغبة لاعبه البرازيلي مارسيلو في الرحيل، واللحاق بصديقه كريستيانو رونالدو في إيطاليا، لذلك تستعد إدارة الفريق لجلب ألونسو، ليكون جنبًا لجنب مع الصاعد الجديد ريجيلون في مركز الظهير.

وأكدت الصحيفة المدريدية أن تشيلسي لن يرفض بيع لاعبه، إذا وصله عرض مالي مميز، خاصة أنه يعاني من تراجع كبير في المستوى هذا الموسم.