أهداف مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان..2/0 للفريق الفرنسي (فيديو)

تقدم كيمبيمبي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف في شباك مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال مباراة الفريقين مساء اليوم، في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 54 قابل كيمبيمبي عرضية دي ماريا بقدمه وأودع الكرة في شباك دي خيا.

مانشستر يونايتد 0 × 1 باريس سان جيرمان | هدف كيمبيمبي pic.twitter.com/pLffemVtEQ — ……………. (@kkBpO7gk3MkJ3EX) ١٢ فبراير ٢٠١٩

وعزز كليان مبابي تقدم باريس بالهدف الثاني بعد تلقيه لتمريرة سحرية من دي ماريا سددها أرضية، وفشل دي خيا في التصدي لها.

مانشستر يونايتد 0 × 2 باريس سان جيرمان | هدف مبامبي pic.twitter.com/glxrcRD1YM — ……………. (@kkBpO7gk3MkJ3EX) ١٢ فبراير ٢٠١٩

ولم يخسر يونايتد حتى الآن تحت قيادة المدرب المؤقت، الذي حقق تسعة انتصارات في 10 مباريات، لكن انتصاراته ستخضع لاختبار صعب حتى في ظل غياب كافاني ونيمار.

ويخوض متصدر الدوري الفرنسي مواجهته أمام فريق المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير في ظل غياب نجميه نيمار، وإدينسون كافاني، للإصابة، وكذلك المدافع توماس مونييه.

وتعرّض كافاني المهاجم القادم من أوروغواي، والذي سجل 192 هدفًا للنادي، لإصابة أعلى الفخذ خلال الفوز بهدف نظيف على بوردو في الدوري الفرنسي، يوم السبت الماضي، لتتفاقم مشاكل الفريق مع الإصابات