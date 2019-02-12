قبل مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.. القبض على بعض جماهير الفريق الباريسي (فيديو)

قبل مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.. القبض على بعض جماهير الفريق الباريسي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير وأحمد نبيل إرم نيوز

أشعلت جماهير باريس سان جيرمان الألعاب النارية في شوارع مدينة مانشستر قبل الذهاب إلى أولد ترافورد لمواجهة مانشستر يونايتد في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا في وقت لاحق، يوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية، أن مشجعي النادي الباريسي ذهبوا بأعداد كبيرة إلى مانشستر، وأحضروا معهم من باريس ألعابًا نارية، وأطلقوها في شوارع مانشستر التي اكتست بالدخان الأحمر.

فيما ذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، أن الشرطة ألقت القبض على بعض المشجعين بسبب إشعال بعض الألعاب النارية، وإزعاج المواطنين.

وقالت شرطة مانشستر:“يتواجد العديد من المشجعين في المدينة من أجل مباراة مانشستر يونايتد وسان جيرمان، وتلقينا تقارير بوجود ألعاب نارية ما تسبب بصخب كبير، وتعامل الضباط مع الموقف، ونؤكد دائمًا أنه إذا كان هناك أي قلق الرجاء التحدث مع الضباط“.

وأُصيب أحد مشجعي الفريق الفرنسي في المدينة بسبب إحدى الألعاب النارية، حيث تعامل معه المسعفون سريعًا، ثم تمت مصادرة عدد كبير من الألعاب النارية.

وجماهير سان جيرمان، التي بلغ عددها ما يقرب من 3 آلاف مشجع في مانشستر، معروف عنها الشغب، لذلك تراقب الشرطة الإنجليزية أوضاعها في المدينة.

ويخوض متصدر الدوري الفرنسي مواجهته أمام فريق المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير في ظل غياب نجميه نيمار، وإدينسون كافاني، للإصابة، وكذلك المدافع توماس مونييه.

وتعرّض كافاني المهاجم القادم من أوروغواي، والذي سجل 192 هدفًا للنادي، لإصابة أعلى الفخذ خلال الفوز بهدف نظيف على بوردو في الدوري الفرنسي، يوم السبت الماضي، لتتفاقم مشاكل الفريق مع الإصابات.

ولم يخسر يونايتد حتى الآن تحت قيادة المدرب المؤقت، الذي حقق تسعة انتصارات في 10 مباريات، لكن انتصاراته ستخضع لاختبار صعب حتى في ظل غياب كافاني ونيمار.

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