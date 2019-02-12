الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

قال أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد، إن غياب الثلاثي الخطير نيمار وإدينسون كافاني وتوماس مونييه، سيزيد من صعوبة توقع طريقة لعب باريس سان جيرمان، عندما يلتقيان في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

ويغيب المهاجمان نيمار وكافاني، اللذان سجَّلا 41 هدفًا فيما بينهما هذا الموسم، بسبب إصابة في القدم وعضلات الفخذ على الترتيب، بينما قرَّر الفريق إراحة مونييه بعد إصابته بارتجاج في المخ.

وأبلغ سولشار الصحفيين، قبل أول مواجهة أوروبية له على رأس الجهاز الفني لمانشستر يونايتد ”أي فريق يغيب عنه لاعبون مثل نيمار وكافاني ومونييه سيفتقدهم كثيرًا. لكن هذا الأمر سيمنح لاعبين آخرين الفرصة.

”يصبح المنافس أكثر غموضًا. فعندما يشارك هذا الثلاثي في المباريات نتوقع طريقة لعب سان جيرمان، لكن من دونهم يصبح الأمر صعبًا“.

وسافر سولشار ومساعده مايك فيلان إلى ليون مطلع الأسبوع، لمشاهدة مباراة لسان جيرمان في الدوري الفرنسي، لكن المدرب النرويجي قال إنه ”لا يستطيع الحكم على مستوى المنافس الذي يدربه توماس توخيل من خلال أدائه في الدوري فقط“.

ويتصدر سان جيرمان الدوري الفرنسي بفارق عشر نقاط عن أقرب مطارديه، ويملك مباراتين مؤجلتين، وفاز بلقب الدوري خمس مرات في آخر ست سنوات.

وقال سولشار قبل مباراة ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال ”يصعب المقارنة لأنهم عندما يلعبون في الدوري فإنهم يعرفون أنهم سينتصرون على كل حال.

”يتعاملون بشكل مختلف مع دوري الأبطال وسنتخذ كلَّ التدابير اللازمة“.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان والقنوات الناقلة..

وتنطلق مباراة يونايتد وسان جيرمان في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، وتنقل على قنوات بي إن سبورتس.