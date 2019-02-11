رسميًا.. غياب إدينسون كافاني عن مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد

أكد توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان أن الهداف التاريخي للفريق الفرنسي إدينسون كافاني سيغيب عن مواجهة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدًا الثلاثاء.

وتعرض كافاني المهاجم القادم من أوروغواي، الذي سجل 192 هدفًا للنادي، لإصابة أعلى الفخذ خلال الفوز 1/0 على بوردو في الدوري الفرنسي يوم السبت الماضي لتتفاقم مشاكل الفريق مع الإصابات قبل ذهاب دور الـ 16 لدوري الأبطال أمام مانشستر يونايتد في أولد ترافورد.

ويفتقد باريس سان جيرمان بالفعل البرازيلي نيمار، الذي يغيب بسبب إصابة في القدم، ليصبح كيليان مبابي المهاجم البارز الوحيد المتبقي في التشكيلة، ويغيب أيضًا المدافع توماس مونييه عن المباراة للإصابة.

وقال توخيل للصحفيين اليوم: ”لا يمكنك ايجاد البديل للاعبين مميزين مثلهما. نيمار أحد أهم اللاعبين المؤثرين في أوروبا ونفتقده كثيرًا والآن نفتقد عنصرًا جديدًا هو كافاني“.

ورغم ذلك من غير المتوقع أن يغير متصدر الدوري الفرنسي طريقة لعبه لغياب مهاجميه البارزين.

وأضاف المدرب الألماني ”نفتقد مهاجمين مؤثرين لكن من غير الممكن تغيير هويتنا لهذا السبب. نحن باريس سان جيرمان واعتدنا اللعب بطريقة هجومية وصنع الفرص“.

ويرى توخيل أنه من الخطأ توقع تعويض مبابي غياب الثنائي الهجومي القادم من أمريكا الجنوبية.

وقال: ”مهمته (مبابي) ليست تعويض غياب نيمار وكافاني ولا يمكنه القيام 3 أدوار في نفس الوقت“.

”نحتاج للعب بشجاعة كفريق متماسك وقوي وعلى استعداد للمعاناة والتحمل. لا أريد حقًا الحديث عن النتيجة لكن نريد تسجيل ربما أكثر من هدف“.