مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.. كريس سمولينغ متحمس لمواجهة بطل فرنسا

قال كريس سمولينغ مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن سلسلة النتائج الإيجابية منحت الفريق ثقة وحماسًا لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وفاز مانشستر يونايتد 10 مرات في 11 مباراة، تحت قيادة المدرب المؤقت أولي جونار سولسكاير، وتقدم إلى المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي بعد الفوز 3/0 على فولهام يوم السبت.

ويستضيف فريق سولسكاير منافسه باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 بدوري الأبطال، كما سيلعب هذا الشهر مع تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي وليفربول في الدوري الممتاز.

وقال سمولينغ لموقع النادي: ”كلنا نعرف سلسلة المباريات التي تنتظرنا، ونحن نشعر بالحماس.. نحن ندخل مواجهة باريس سان جيرمان ونحن في أفضل حالة ممكنة“.

وسيفتقد باريس سان جيرمان نجمه نيمار بسبب الإصابة، كما ذكرت صحيفة ”ليكيب“ أن المهاجم إدينسون كافاني سيغيب للسبب ذاته.