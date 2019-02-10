تقارير.. تأكد غياب كافاني عن مباراتي باريس سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية، تأكد غياب الأوروغواياني إدينسون كافاني، لاعب باريس سان جيرمان، عن مباراتي الذهاب والإياب أمام مانشستر يونايتد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت إذاعة ”مونت كارلو“ الفرنسية، يوم الأحد، أن وفقًا للمحيطين بكافاني، فإن اللاعب يعاني من تمزق في الفخذ الأيمن، سيمنعه من مواجهة الشياطين الحمر، الثلاثاء المقبل.

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن التشاؤم يسيطر على المحيطين بكافاني بسبب شدة الإصابة، إذ يتوقعون عدم قدرة اللاعب على التعافي قبل مباراة الإياب يوم الـ6 من مارس/آذار المقبل.

وقال توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، في تصريحات لقناة ”تيليفوت“ الفرنسية: ”لم نتوصل لقرار نهائي بشأن موقف كافاني من مباراة مانشستر يونايتد“.

وأوضح: ”لا أتوقع أخبارًا سارة، أعتقد أن فرصة تواجده في مباراة التشامبيونزليغ ضعيفة للغاية“.

وكان المهاجم الأوروغواياني تعرَّض لهذه الإصابة خلال مباراة بوردو، أمس السبت، ضمن منافسات الدوري الفرنسي، والتي أجبرت مدرب الفريق توماس توخيل على استبداله بعد مرور 46 دقيقة من اللقاء.

يُشار إلى أن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم سان جيرمان، يغيب -أيضًا- عن مواجهة مانشستر يونايتد للإصابة.