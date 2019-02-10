تقارير.. الدوري الإنجليزي قد يكون وجهة نيمار المقبلة حال رحيله عن باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، يدرس خوض تجربة جديدة، بعيدًا عن العودة إلى الدوري الإسباني.

ووفقًا لما ذكره موقع “le10sport” الفرنسي، فإنه في حال مغادرة نيمار لسان جيرمان، فإنه قد يسلك طريقًا آخرَ بعيدًا عن الليغا، بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان العديد من التقارير ربط بين نيمار والعودة إلى برشلونة، في حين أشارت تقارير أخرى إلى أن ريال مدريد يضع أنظاره صوب اللاعب البرازيلي في حالة مغادرته لسان جيرمان.

وأوضح الموقع الفرنسي، أن أيام نيمار في سان جيرمان باتت معددة، والميركاتو الصيفي المقبل سيكون حاسمًا في تحديد مستقبل أغلى لاعب في العالم.

وأشارت الصحف البريطانية في الأيام الماضية إلى وجود اهتمام من مانشستر يونايتد بضم نيمار، وهو ما أكده الموقع الفرنسي مشددًا على أن النجم البرازيلي لا يستبعد خوض مغامرة جديدة في مسيرته مع الشياطين الحمر.

وكان نيمار انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البارسا.