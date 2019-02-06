رئيس نادي برشلونة يفتح الباب للتعاقد مع إيسكو.. ويغلقه في وجه نيمار

تحدث جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، لبرنامج “El Partidazo” بإذاعة “كوبي” الإسبانية، قبل مواجهة الكلاسيكو بين فريقه ضد ريال مدريد، مساء اليوم الأربعاء، في إطار مباراة ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأكد رئيس برشلونة أن مسابقة كأس الملك تأتي في الاهتمام الثالث لأهداف الفريق خلال الموسم الحالي، لكن يجب الفوز بها أيضًا، قائلا: “مسابقة كأس الملك هي هدفنا الثالث بعد دوري الأبطال والليغا، ولكن يجب أن نفوز بها”.

وتحدث بارتوميو عن مشاركة ميسي في اللقاء، موضحًا: “لا أعرف القرار بيد فالفيردي وله الحرية في اتخاذه، إن كان جاهزًا بنسبة 100% سيلعب وإن لم يكن جاهزًا لن يلعب، لن نضغط على أي لاعب للعب لقاء مهم”.

وفتح رئيس برشلونة الباب أمام التعاقد مع إيسكو نجم ريال مدريد، مشددًا: “إن طلبت منا الإدارة الفنية لاعبًا من ريال مدريد يرغب في الرحيل سنحاول جلبه، ولو كان يريد إيسكو سنتحدث حينها مع ريال مدريد”.

وبالمقابل أغلق الباب أمام عودة نيمار، قائلا: “لم يتحدث معنا لا نيمار أو والده بشأن العودة للفريق، فهو لاعب في باريس سان جيرمان، حاليا نملك ديمبلي وكوتينيو”.

وأكد رئيس برشلونة أنه لن يترشح لولاية أخرى بعد نهاية ولايته الحالية، مؤكدًا: “بعد نهاية ولايتي الحالية في حزيران / يونيو 2021 لن أترشح لولاية أخرى القوانين تمنعني”.

وأبقى رئيس برشلونة الباب لبقاء فالفيردي كمدرب للفريق، موضحًا: “فالفيردي يقوم بعمل جيد لديه عقد وإن رأى الرحيل سيخبرنا وسنحاول إقناعه بالبقاء، حتى لو لم يفز بدوري الأبطال وكأس الملك سنحاول الإبقاء عليه الموسم المقبل”.