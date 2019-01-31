شاهد.. نيمار على عكازين في برشلونة قبل العودة إلى باريس (فيديو وصور)

ظهر النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، مستعينًا بعكَّازين في مطار مدينة برشلونة في طريق عودته إلى باريس بعد الخضوع للمزيد من الفحوص إثر إصابته في قدمه.

وأعلن النادي الفرنسي غياب مهاجمه، البالغ من العمر 26 عامًا، عن الملاعب لمدة 10 أسابيع ما يعني غيابه عن مواجهتي ذهاب وإياب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد الشهر المقبل، وذلك عقب إصابته في الأصبع الخامس لقدمه اليمنى خلال مواجهة ستراسبورغ في كأس فرنسا الشهر الحالي.

وغاب نيمار العام الماضي لمدة 11 أسبوعًا بعد تعرضه لإصابة مشابهة في القدم، وغاب عن دور الـ 16 في دوري الأبطال عندما خرج النادي الفرنسي أمام ريال مدريد حامل اللقب.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن نيمار خضع لفحص أولي في مركز تدريب النادي، لكنه سافر إلى برشلونة لإجراء مزيد من الفحوص لتقييم إصابته.

وخلص فريق من الأطباء إلى أن نيمار لا يحتاج إلى إجراء عملية جراحية بشأن المشكلة، ولكن من المقرر غيابه عن الملاعب 10 أسابيع، وبالفعل بدأ النادي في البحث عن بديل.

واستقل نيمار سيارة أجرة خاصة أوصلته إلى مطار برشلونة ظهر الخميس، وقد عانى للخروج منها قبل وصوله إلى صالة كبار الزوار في المطار في طريق عودته إلى العاصمة الفرنسية.

وسيغيب نيمار عن مواجهات: ليون، وسانت إيتيان، ومونبلييه، في الدوري الفرنسي، والعديد من المباريات المهمة الأخرى.