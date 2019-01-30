نيمار يلجأ إلى برشلونة للتغلّب على محنة الإصابة

بدأ النجم البرازيلي نيمار العلاج من الإصابة التي ستبعده عن فريقه باريس سان جيرمان لمدة عشرة أسابيع، حيث سافر إلى برشلونة للخضوع لبعض الفحوصات الطبية قبل العودة مجددًا إلى باريس.

وأعلن سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي يوم الأربعاء غياب مهاجمه البرازيلي لمدة عشرة أسابيع بسبب إصابة في القدم.

وسيغيب نيمار، الذي يعاني من إصابة بكسر في القدم، عن مباراتي باريس سان جيرمان في ذهاب وإياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد، بينما قد يلحق بدور الثمانية لو تأهل باريس.

ويقام الذهاب في أولد ترافورد معقل يونايتد في 12 فبراير/ شباط المقبل، بينما يستضيف باريس لقاء الإياب في السادس من مارس/ آذار المقبل.

وقال سان جيرمان في بيان إن نيمار (26 عامًا)، الذي بكى بعد الإصابة أمام ستراسبورغ في كأس فرنسا في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، لن يخضع لجراحة بعد استشارة الأطباء.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن النادي الباريسي عيَّن الطبيب حكيم تشلبي من أكاديمية أسباير القطرية للإشراف على حالة نيمار.

وبالإضافة إلى ذلك اتخذ قرارًا بتوافق الآراء مع رودريغو لاسمار طبيب المنتخب البرازيلي الذي عالج اللاعب العام الماضي، وأريك رولان طبيب النادي، واتفقا على سفره إلى برشلونة لخضوع اللاعب المزيد من الفحوصات.

وانتقل نيمار للعلاج من الإصابة ذاتها العام الماضي إلى البرازيل، وخضع للعلاج تحت إشراف لاسمار، حيث لم يعد للمشاركة مع فريقه في أي مباراة قبل الاستعداد لكأس العالم في روسيا.

وأراد باريس سان جيرمان هذه المرة احترام جميع الآراء، وخضع اللاعب بالفعل لقرار النادي خلال إصابته الحالية، ولن يتم علاجه في البرازيل.