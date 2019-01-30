بعد تأكد غيابه لمدة 10 أسابيع.. تعرّف على المباريات التي سيبتعد عنها نيمار

جاء إعلان باريس سان جيرمان، متصدر الدوري الفرنسي، عن غياب نجمه نيمار داسيلفا عن الملاعب لمدة عشرة أسابيع، كالصدمة على عشاق الفريق، ليتأكد غيابه عن مباراتي الفريق في ذهاب وإياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يغيب نيمار عن الملاعب إلى نحو منتصف مارس/آذار المقبل، ما يعني أنه سيغيب أيضًا عن نحو ثماني مباريات في الدوري، وهي أمام ليون وبوردو وسانت إيتيين ومونبلييه ونيم الشهر المقبل، وكان ونانت وديغون في مارس.

وكذلك سيغيب عن مواجهة فيلفرانش في دور الستة عشر لكأس فرنسا في الخامس من الشهر المقبل، والدور المقبل في فوز النادي الباريسي.

وقال النادي في بيان عبر موقعه على الإنترنت: إن العديد من الأطباء المتخصصين اجتمعوا في مركز تدريب الفريق للوقوف حول حالة إصابة القدم اليمنى للنجم البرازيلي في دور 32 لكأس فرنسا أمام ستراسبورغ في 23 يناير/كانون الثاني الحالي.

وأضاف البيان: “بعد تبادل الآراء بين الأطباء العالميين تم الاتفاق على أن علاج الأصبع الخامس من القدم اليمنى لنيمار يستلزم غيابه عن الملاعب عشرة أسابيع”.

ويغيب نيمار لمدة شهرين ونصف الشهر؛ أي أن عودته ستكون في منتصف أبريل، وربما يلحق مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في حال تخطي مانشستر يونايتد.

وأصيب اللاعب، البالغ عمره 26 عامًا، في المكان ذاته العام الماضي، وأثّرت على مشاركته في كأس العالم 2018 مع منتخب بلاده.