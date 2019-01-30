باريس سان جيرمان يعلن غياب نيمار لمدة عشرة أسابيع

وكشف تقرير إعلامي إسباني، اليوم الأربعاء، عن نية باريس سان جيرمان الفرنسي بيع نيمار، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر برنامج “التشيرنغيتو” الإسباني الشهير، أن باريس سان جيرمان سئم من نيمار وقرر بيعه، بعد رفض اللاعب الخضوع لعملية جراحية بسبب إصابته الأخيرة.

وتشير العديد من التقارير إلى أن نيمار لا يريد الخضوع لعملية جراحية؛ لأنه يريد اللحاق بالمنتخب البرازيلي قبل المشاركة في بطولة كوبا أمريكا، التي ستقام الصيف المقبل على أرض السامبا.

Communiqué du club – Neymar Jr — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 30, 2019

وأكد البرنامج أن رفض نيمار الخضوع للعملية الجراحية، كان المسمار الأخير في نعش النجم البرازيلي.

وارتبط اسم نيمار بالعودة من جديد لصفوف برشلونة، أو اللعب لصالح الغريم ريال مدريد الذي يريد ضم النجم البرازيلي لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو.

ويواجه باريس سان جيرمان مانشستر يونايتد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في الـ 12 من شهر فبراير المقبل.

إصابة نيمار تعيد للأذهان إصابته بالتواء في الكاحل العام الماضي، والتي غاب بسببها عن مواجهة ريال مدريد في إياب دور الـ16.

وتعرض أغلى لاعب في العالم للإصابة في القدم اليمنى، خلال مواجهة ستراسبورغ بكأس الرابطة، ليتلقى العلاج في الملعب أولًا، لكن بعدها بفترة بسيطة اضطر نيمار للخروج من الملعب متأثرًا بإصابته، وبدا أنه يعاني من قوتها.

بعدها أصدر باريس سان جيرمان بيانًا رسميًا ليكشف أن “الدولي البرازيلي يعاني من تكرار الآلام في مشط القدم اليمنى، وهي نفس الإصابة التي تعرض لها في فبراير الماضي وأجبرته على الغياب لعدة أشهر”.