الموندو: باريس سان جيرمان يقاتل لحسم صفقة “الانتقام” من برشلونة

تشهد علاقة ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني تدهورًا متسارعًا منذ تفاوض النادي الإسباني مع ماركو فيراتي لاعب وسط باريس دون علم ناديه، قبل أن يرد النادي الفرنسي بصفعة مدوية كانت التعاقد مع البرازيلي نيمار.

ورد برشلونة على تعاقد سان جيرمان مع نيمار بضم فرينكي دي يونغ الذي كان قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع النادي الفرنسي.

وبحسب تقارير جديدة، فإن صراع الناديين لايزال على أشده، خاصة في ظل غموض موقف لاعب الوسط الفرنسي رابيو الذي لايزال مستقبله مع سان جيرمان غامضًا على الرغم من ارتباط اسمه ببرشلونة.

وأضافت صحيفة الموندو فصلًا جديدًا في صراع الناديين بالتأكيد على أن باريس سان جيرمان سيقاتل؛ للتعاقد مع ماتيس دي ليخت مدافع أياكس للانتقام من برشلونة، الذي تفوق في صفقة فرينكي دي يونغ.

ويعتبر دي ليخت واحدًا من أبرز مدافعي العالم حاليًا، وهو من بين أهم المطلوبين في النادي الإسباني.

ويتصارع على صفقة مدافع أياكس أيضًا أندية أخرى، بينها يوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونح الألماني.