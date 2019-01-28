صحيفة تؤكد غياب نيمار عن مباراتي باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا

تقلصت فرص النجم البرازيلي نيمار في التواجد مع ناديه باريس سان جيرمان، في مباراته أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، في دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم الإثنين، فإن نيمار سيغيب عن الملاعب حتى نهاية مارس المقبل، بعد تعرضه لإصابة قوية في كاحل القدم اليمنى، في مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورغ، الأربعاء الماضي، في بطولة الكأس.

وأوضحت الصحيفة، أنه تأكد غياب نيمار عن مباراتي باريس سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد، حيث تلعب مباراة الذهاب يوم 12 فبراير، على ملعب أولد ترافورد، في حين تلعب مباراة الإياب يوم 6 مارس على ملعب حديقة الأمراء.

وأشارت الصحيفة إلى ضبابية شديدة داخل أروقة مسؤولي باريس سان جيرمان، في ظل خلاف حاد بين إدارة سان جيرمان ومعسكر منتخب البرازيل، سواء المدرب تيتي، أو رودريغو لاسمار، طبيب السامبا، بشأن حاجة نيمار للتدخل الجراحي مجددًا.

وتعرض نيمار للإصابة ذاتها الموسم الماضي في مباراة باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا، أواخر فبراير 2018، غاب على إثرها أكثر من 3 أشهر، بعد خضوعه لعملية جراحية.