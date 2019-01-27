توماس توخيل يلمح لغياب نيمار عن مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد

اعترف الألماني توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان “ضمنيًا” بصعوبة لحاق البرازيلي نيمار دا سيلفا، بمباراة الذهاب في دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتقام مباراة الذهاب بين باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد يوم 12 فبراير المقبل، على أن يلتقي الفريقان إيابًا على ملعب حديقة الأمراء بباريس يوم 6 مارس.

وأصيب نيمار في مباراة سان جيرمان أمام ستراسبورغ في كأس فرنسا يوم الأربعاء الماضي، وخرج من الملعب وهو يبكي، وسط تقارير متضاربة حول فترة غيابه عن الملاعب، خاصة وأن الإصابة في نفس المكان الذي أصيب فيه قبل نهائيات كأس العالم في روسيا 2018، وكانت تهدد مشاركته في المونديال.

وقال توخيل: “بدأ نيمار العلاج، علينا أن ننتظر حتى نهاية الأسبوع الجاري لتحديد فترة غيابه عن الملاعب، الأمر يتعلق بكيفية تطور الإصابة خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف توخيل بقوله: “إنه أمر مفزع، أصيب ماركو فيراتي، والآن نيمار، إنهما لاعبان من طراز رفيع للغاية، كلاهما استثنائي، ولا يمكن تعويضهما”.

وتابع المدرب الألماني: “بالطبع فإننا سنفتقد جهود اللاعبين، ولكن علينا أن نتكيف مع الأمر الواقع، ونحاول إيجاد الحلول. هذا هو التحدي الذي نواجهه الآن”.