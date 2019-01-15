رئيس رابطة الدوري الألماني يهدد “يويفا” حال تغيير موعد مباريات دوري أبطال أوروبا

أكد كريستيان سيفرت الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن ألمانيا سوف تدرس اتخاذ الإجراءات القانونية، إذا تم نقل مباريات الأندية الدولية، لتقام في عطلة نهاية الأسبوع.

وقال سيفرت خلال حفل استقبال في الرابطة: “نحن حاسمون بشأن الأفكار المحتملة لتوسيع البطولة، خاصة في توسيع البطولات الدولية، لتقام خلال عطلة نهاية الأسبوع، التي تعتبر مواعيد معتادة لمباريات الدوري المحلي”.

وقال موجهًا كلامه للأندية والاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم: “إذا تم تخطي هذا الخط الأحمر، سننظر أيضًا إلى الإجراءات القانونية، عطلات نهاية الأسبوع هي قلب كرة القدم”.

وأضاف سيفرت، أن أي خطط لنقل المباريات الدولية مثل دوري الأبطال من منتصف الأسبوع إلى عطلة نهاية الأسبوع، “سيهز كرة القدم في صميمها”.

وأثنى على الفريقين الكبيرين، بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند؛ بسبب موقفهما الواضح أمام أي تعديلات، والتي تتضمن أيضًا إقامة بطولة الدوري الأوروبي 2021/2022، والخطط المزعومة لإقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وانتقد يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني خطط دوري السوبر، خلال حفل الاستقبال، اليوم الثلاثاء، قائلًا: “الدوري المحلي هو الأهم، ودوري السوبر سيكون مثل دوري أبطال أوروبا”.