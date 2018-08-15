فيسبوك ينقل مباريات دوري أبطال أوروبا في هذه الدول مجانًا

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الأربعاء إن موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي سيكون بإمكانه بث بعض مباريات دوري أبطال أوروبا في دول أمريكا اللاتينية المتحدثة بالإسبانية مجانًا على مدار المواسم الثلاثة المقبلة.

وأضاف الاتحاد في بيان أن الاتفاق، الذي يبدأ اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى 2021، يمنح “فيسبوك” حقوق بث 32 مباراة في كل موسم على الهواء مباشرة وبشكل مجاني من بينها مباراة نهائي دوري الأبطال، وكأس السوبر الأوروبية.

وسيكون نهائي كأس السوبر الأوروبية اليوم الأربعاء بين أتليتيكو مدريد وريال مدريد أول مباراة يتم بثها على الإنترنت وفق الاتفاق.

ووصف جاي لوران أبشتاين مدير التسويق في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الاتفاق أنه “مبتكر للغاية وسهل الاستخدام” لبث المباريات إلى المنطقة.

ويلعب معظم لاعبي أمريكا اللاتينية في أندية أوروبية، ويشارك العديد منهم في دوري الأبطال كل عام.

ويأتي هذا الاتفاق بعد يوم واحد من إعلان دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم عن صفقة تاريخية مع “فيسبوك” ستسمح للمتفرجين في شبه القارة الهندية بمشاهدة كل المباريات خلال المواسم الثلاثة المقبلة مجانًا على شبكة التواصل الاجتماعي.

وقالت رابطة الدوري الإسباني في بيان إن جميع مباريات الموسم الجديد وعددها 380، والتي ستبدأ يوم الجمعة، ستكون متاحة للمشاهدين في: الهند وأفغانستان، وبنجلاديش، وبوتان، ونيبال، والمالديف، وسريلانكا، وباكستان.