أهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.. 2/2 (فيديو)

نجح فريق أتلتيكو مدريد في مباغتة منافسه ريال مدريد بهدف سريع جدًا، في لقاء الفريقين بالسوبر الأوروبي على ملعب “لي كوك ارينا” في أستونيا بقدم النجم الإسباني دييغو كوستا.

وتتجه الأنظار، مساء الأربعاء، إلى ملعب “لي كوك ارينا” الذي يستضيف مباراة السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، عملاقي الكرة الإسبانية في مواجهة مثيرة.

وفاز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي، بينما حصد أتلتيكو مدريد لقب الدوري الأوروبي أو يوروبا ليغ.

وبعد 26 دقيقة نجح الفرنسي في تحويل عرضية غاريث بيل المتقنة لهدف ليعادل النتيجة.

وكعادته في المباريات الحاسمة منح سيرجيو راموس فريقه هدفا مهما من ركلة جزاء في الشوط الثاني ليتقدم الملكي بهدفين لهدف.

ونجح دييغو كوستا في إعادة أتلتيكو للمباراة مجددا بإحراز هدف التعادل لفريقه.