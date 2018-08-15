أهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.. 2/2 (فيديو)

نجح فريق أتلتيكو مدريد في مباغتة منافسه ريال مدريد بهدف سريع جدًا، في لقاء الفريقين بالسوبر الأوروبي على ملعب “لي كوك ارينا” في أستونيا بقدم النجم الإسباني دييغو كوستا.
وتتجه الأنظار، مساء الأربعاء، إلى ملعب “لي كوك ارينا” الذي يستضيف مباراة السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، عملاقي الكرة الإسبانية في مواجهة مثيرة.
وفاز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي، بينما حصد أتلتيكو مدريد لقب الدوري الأوروبي أو يوروبا ليغ.
وبعد 26 دقيقة نجح الفرنسي في تحويل عرضية غاريث بيل المتقنة لهدف ليعادل النتيجة.
وكعادته في المباريات الحاسمة منح سيرجيو راموس فريقه هدفا مهما من ركلة جزاء في الشوط الثاني ليتقدم الملكي بهدفين لهدف.
ونجح دييغو كوستا في إعادة أتلتيكو للمباراة مجددا بإحراز هدف التعادل لفريقه.
هكذا سجل دييغو كوستا @diegocosta الهدف الأول.. في غضون 50 ثانية من بداية المباراة ????#ريال_مدريد 0 – 1 #أتلتيكو_مدريد#SuperCup #RMAATM pic.twitter.com/Zze49aii1r
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) August 15, 2018
هدف ⚽️ رأسية جميلة من بنزيمة @Benzema تعلن عن هدف التعادل!#ريال_مدريد 1 – 1 #أتلتيكو_مدريد#SuperCup #RMAATM pic.twitter.com/YZQkSBNdbQ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) August 15, 2018
السوبر الاوروبي | ريال مدريد 2 × 1 اتلتيكو مدريد | هدف الثاني ريال مدريد عن طريق راموس HD@IF24HD pic.twitter.com/9BaeYjhKte
— انا موت (@OOQQ7707) August 15, 2018
مع قرار الحكم في احتسابها ركلة جزاء؟ ????#SuperCup #RMAATM pic.twitter.com/yDvMr7Ofcq
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) August 15, 2018
كوستا يسجل الثاني !! pic.twitter.com/5tSOPhXmIB
— عز ???????? (@MnbrMadrid) August 15, 2018
هدف ⚽️ كورِيا يصنع وكوستا @diegocosta يسجل!#ريال_مدريد 2 – 2 #أتلتيكو_مدريد#SuperCup #RMAATM pic.twitter.com/Xs8BfIUwGY
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) August 15, 2018