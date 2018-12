شاهد.. محمد صلاح يكافئ المشجع الكفيف لنادي ليفربول (فيديو وصور)

كافأ النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، مشجع الريدز مايك كيرني، الذي ظهر وهو يحتفل بهدف صلاح على نابولي الإيطالي، قبل أيام في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأظهرت الكاميرات احتفالًا لمشجع كفيف، بعد هدف محمد صلاح الرائع في فوز ليفربول 1/0 على نابولي، ليصعد بالريدز إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال الحساب الرسمي لليفربول على موقع “تويتر”، إن محمد صلاح وجّه دعوة للمشجع لزيارة مركز تدريبات ليفربول (ميلوود)، وأهدى إليه قميصًا، وآخر لابن خاله الذي كان بصحبته يشرح له تفاصيل المباراة.

وكتب المشجع تغريدة على حسابه في “تويتر” وجّه خلالها الشكر لمحمد صلاح على استقباله الحافل وروحه الطيبة، وتعامله المميز معه.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة من 17 مباراة، ولم يخسر إلى الآن في المسابقة، علمًا أنه يلعب مع بايرن ميونخ في دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

كما يتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف، مع الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ لاعب آرسنال.

“To Michael, your support is an inspiration. Mo Salah” ❤️ @MoSalah invited @MikeKearney1 for a special visit to Melwood after a video of him celebrating our decisive #UCL winner against @sscnapoli went viral… pic.twitter.com/zHo67eBdfK

Thank you @MoSalah for inviting me to meet you and for signing a shirt for me and my cousin. I had an amazing day. Everyone at @LFC was so warm and welcoming. It was brilliant meeting everyone, I’m really grateful and won’t forget the kindness shown to me. #LFC #EgyptianKing https://t.co/8rR8hVdA7a

— Mike Kearney (@MikeKearney1) ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨