شاهد احتفال مشجع كفيف بهدف محمد صلاح في شباك نابولي (فيديو)

شهدت مباراة ليفربول ونابولي، في الجولة السادسة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، واقعة مثيرة بطلها شاب كفيف وصديقه.

وسجل المصري محمد صلاح هدفًا في الشوط الأول، كان كافيًا ليحقق ليفربول الفوز المطلوب بهدف نظيف على نابولي في استاد أنفيلد، ليتأهل لدور 16 ويطيح بالفريق الإيطالي من دوري أبطال أوروبا.

وكاد نابولي أن ينتزع التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن الحارس أليسون تصدى ببراعة لفرصة خطيرة من أركاديوش ميليك وصمد دفاع ليفربول القوي، الذي اهتزت شباكه ست مرات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وضمن باريس سان جيرمان الصدارة برصيد 11 نقطة بفوزه 4-1 على رد ستار في بلغراد، فيما ودع نابولي، الذي دخل المباراة الأخيرة وهو متصدر، البطولة، إذ خطف منه ليفربول المركز الثاني بفضل تفوقه في عدد الأهداف التي سجلها بعدما تساوى كل منهما برصيد تسع نقاط وفي المواجهات المباشرة.

وظهر مشجعان من ليفربول في لحظات حاسمة بشكل لا يصدق خلال الانتصار، حيث وقف مشجع إلى جوار صديقه الكفيف يشرح له كيفية تسجيل النجم المصري هدف الفوز في مرمى الكولومبي ديفيد أوسبينا.

إذ احتفلت الجماهير بالهدف بينما تأخر احتفال الشاب الكفيف لحين قص له زميله طريقة تسجيل الهدف، ليحتفلا معًا وترتسم البسمة على شفاه الكفيف الذي يعشق ليفربول.

وانتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشدة عقب المباراة، حيث شاركت جماهير ليفربول الفيديو فيما بينها، لتعبّر عن مدى عشقها لليفربول.