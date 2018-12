شاهد احتفال مشجع كفيف بهدف محمد صلاح في شباك نابولي (فيديو)

View this post on Instagram

@eremnews @liverpoolfc @mosalah . . هكذا احتفل مشجع إنجليزي كفيف بهدف محمد صلاح الوحيد ضد نابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا. . . #إرم_نيوز #مشجع_إنجليزي #ليفربول #محمد_صلاح #نابولي #دوري_أبطال_أوروبا #كرة_قدم #رياضة #mo_salah #liverpool