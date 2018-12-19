4 أسباب تهدد بايرن ميونخ بالسقوط أمام نادي ليفربول في دوري أبطال أوروبا

لا يملك الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، سجلًّا مبشرًا في مبارياته أمام بايرن ميونخ، ولكن يبدو أن المواجهة هذه المرّة في دوري أبطال أوروبا ستكون مختلفة.

وتعد مواجهة الريدز أمام الفريق البافاري، المحدد لها الـ 19 من فبراير المقبل على ملعب “أنفيلد”، هي الأبرز في دور الـ16 بدوري الأبطال، نظرًا للتاريخ الكبير للفريقين في المسابقة القارية العريقة.

فخلال مسيرته التدريبية، واجه كلوب بايرن ميونخ 29 مرة، فاز في 9 مباريات، وتعادل في 4، وخسر في 16 مباراة.

ورغم أن بايرن ميونخ تفوق باكتساح على آرسنال الإنجليزي مرتين في دوري أبطال أوروبا خلال المواسم السابقة، إلا أن المواجهة الإنجليزية الألمانية ستكون مختلفة هذه المرة.

وقال موقع bavarianfootballworks الألماني، في تقرير نشره، اليوم الأربعاء، إن مواجهة ليفربول الآن لا يمكن مقارنتها باللعب أمام آرسنال، وحذّر من أن البايرن يمكن أن يتعرَّض لكارثة أمام الريدز.

وحدَّد الموقع المتخصص في أخبار وتقارير العملاق البافاري 4 أسباب للكارثة المتوقعة، حسب وصفه، التي تنتظر بطل ألمانيا.

1- أجنحة ليفربول

يمتلك ليفربول جناحين طائرين هما المصري الدولي محمد صلاح، والسنغالي الدولي ساديو ماني، وكلاهما لاعبان من طراز عالمي، ويمتلكان قدرات خاصة في اختراق الدفاع إضافة إلى المهارة والسرعة، وهو ما سيصعب مهمة لاعبي بايرن ميونخ في مواجهتي أنفيلد وأليانز أرينا على حد سواء.

2- التكتيك الذكي ليورغن كلوب

يمتلك يورغن كلوب جميع الأدوات التي يمكن أن تجعل بايرن ميونخ يعاني أمام ليفربول، فبالإضافة إلى قوة الأجنحة المتمثلة في صلاح وماني، فإن طريقة لعب ليفربول تقوم على الضغط المستمر، في ظل امتلاكه للاعبي وسط يمتلكون قدرات عالية مثل جيمس ملنر، وفابينيو ونابي كايتا.

وبعيداً عن وسط الملعب، فإن دفاع الريدز وحارس مرماه البرازيلي أليسون بيكر، نجحوا هذا الموسم في صنع الفارق، فلم يدخل مرمى ليفربول سوى 7 أهداف في 17 مباراة بالدوري الإنجليزي، وهو ما يمثل فارقاً كبيراً مقارنة بالموسم الماضي، إذ استقبلت شباك ليفربول 38 هدفاً في 38 مباراة.

3- رعب أنفيلد

ملعب أنفيلد يشبه الحصن، وسيكون من الصعب جدًّا على بايرن ميونخ أن يتجاوز موقعة أنفيلد دون خسائر، في ظل الضغط الجماهيري الرهيب لأنصار ليفربول على الأندية المنافسة.

4- غياب مولر

قوة ليفربول لا تعني أن بايرن ميونخ دون أسلحة، إذ يملك الكرواتي نيكو كوفاتش العديد من النجوم، على رأسهم الكولومبي خيمس رودريغيز، والبولندي ليفاندوفسكي، والإسباني تياغو ألكانتارا، ولكن كوفاتش سيفتقد جهود توماس مولر الذي نال بطاقة حمراء في المباراة الأخيرة أمام أياكس أمستردام، ومن المؤكد أنه سيغيب عن مباراة الذهاب، ولا يزال موقفه من لقاء الإياب معلقًا حتى قرار الاتحاد الأوروبي يوم الـ 10 من يناير المقبل.

ورغم أهمية مولر كلاعب كبير في صفوف بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا خلال السنوات الأخيرة، إلا أن اللاعب لا يقدم المستوى المأمول هذا الموسم.