يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول يعلق على مواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

علّق المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفي لنادي ليفربول الإنجليزي، على قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أوقعت الريدز مع بايرن ميونخ.

ونقل الموقع الرسمي لليفربول عن كلوب قوله: “القرعة صعبة لكنها جيدة، كان من الواضح أنها ستكون صعبة”.

وأضاف كلوب: “بايرن ميونخ فريق كبير، لكن بالنسبة لي، من الرائع الذهاب إلى ألمانيا، لدينا وقت من أجل الاستعداد للمواجهة، ونتمنى أن يكون جميع اللاعبين متاحين، نحن جميعًا نعرف أن الملعب والأجواء هناك ستكون رائعة”.

وسبق لكلوب أن واجه بايرن ميونخ في 29 مباراة، فاز 9 مرات، مقابل 4 تعادلات و16 خسارة كان أبرزها خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا 2013 بنتيجة 1/2.

وأضاف كلوب “ستكون رحلة رائعة لجماهيرنا، فميونخ مدينة جميلة، والرحلة لن تستغرق طويلًا، نعرف الكرة الألمانية أكثر من أي دوري آخر”.

وتقام مباراة الذهاب يوم 19 فبراير، والإياب يوم 13 مارس.