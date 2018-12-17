مواعيد مباريات دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (صورة)

حدَّد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” مواعد مباريات دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد انتهاء القرعة، التي أقيمت، ظهر اليوم الاثنين، بمقر “يويفا”.

وتقرَّر خوض مواجهات ذهاب ثمن النهائي على مدار أسبوعين مختلفين، في أيام الـ12، والـ13، والـ19، والـ20 مِن فبراير/شباط 2019.

الثلاثاء الـ 12 من فبراير 2019:

مانشستر يونايتد يواجه باريس سان جيرمان، وروما يصطدم بفريق بورتو البرتغالي.

الأربعاء الـ 13 من فبراير 2019:

توتنهام هوتسبير يواجه بروسيا دورتموند، وأياكس ضد ريال مدريد.

الثلاثاء.. الـ19 من فبراير 2019:

أولمبيك ليون يواجه برشلونة، وليفربول ضد بايرن ميونخ.

الأربعاء الـ20 من فبراير 2019:

شالكة الألماني ضد مانشستر سيتي، وأتلتيكو مدريد أمام يوفنتوس الإيطالي.

ومن المقرَّر -أيضًا- إقامة مباريات الإياب، على مدار أيام الـ5، والـ6، والـ12، والـ13 من شهر مارس/آذار 2019 .

الثلاثاء الـ5 من مارس 2019:

بروسيا دورتموند ضد توتنهام هوتسبير ضد توتنهام، وريال مدريد أمام أياكس أمستردام.

الأربعاء الـ6 من مارس 2019:

باريس سان جيرمان يواجه مانشستر يونايتد، وبورتو أمام روما.

الثلاثاء الـ12 من مارس 2019:

مانشستر سيتي ضد شالكه، ويوفنتوس يواجه أتلتيكو مدريد.

الأربعاء الـ13 من مارس 2019:

برشلونة يصطدم بأولمبيك ليون، وبايرن ميونخ يواجه ليفربول.