توماس مولر يعتذر لتاغليافيكو مدافع أياكس الذي هشم رأسه

اعتذر توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ الألماني لنيكولاس تاغليافيكو لاعب أياكس امستردام الهولندي عن ركله بطريق الخطأ في رأسه خلال مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

وكان الدولي الألماني يحاول السيطرة على كرة طائرة ولم يرَ الظهير الأيسر لأياكس ليصدمه بقدمه في مؤخرة الرأس.

وأظهر الحكم كليمنت توربين البطاقة الحمراء إلى مولر مباشرة بسبب ركلة الكونغ فو التي وجهها إلى تاغليافيكو.

لكن مولر اعتذر إلى لاعب أياكس عبر حسابه على “إنستغرام” عندما نشر صورة له إلى جوار تاغليافيكو خلال المباراة وقال: “أنا أسف جدًا لما حدث بالأمس! لم تكن متعمدة، أتمنى لك الشفاء العاجل”.

وأدرك الدولي الألماني فداحة ما فعله سريعًا وحاول تهدئة تاغليافيكو وهو على الأرض لكن الحكم أشهر له البطاقة الحمراء المباشرة.

وظل تاغليافيكو على الأرض عدة دقائق لحين تلقي العلاج من أثر الضربة القوية بحذاء مولر قبل أن يتم قطب الجرح لوقف النزف من مؤخرة رأسه.

واعترف نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونخ بعد المباراة في أمستردام بأن مولر استحق طرده قائلًا: “البطاقة الحمراء لتوماس كانت عادلة، رغم أنه لم يكن على علم بوجود تاغليافيكو لكن يجب عليه إدراك أن هناك خصمًا خلف ظهرك”.

وسيغيب مولر عن مباراة الذهاب في دور الـ 16 للبطولة بسبب الطرد ومن المقرر أن تجرى قرعة الدور المقبل يوم الإثنين في مدينة نيون السويسرية.