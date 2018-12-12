مباراة بايرن ميونخ وأياكس.. طرد توماس مولر بعد تدخل عنيف في وجه تاجليافيكو (فيديو)

تدخل توماس مولر لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني بشكل عنيف على الأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو لاعب أياكس أمستردام الهولندي خلال مباراة الفريقين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتوجه توماس مولر لخطف الكرة العالية بارتقائه رافعًا قدمه في الهواء، لكنه التحم بشكل قوي عنيف مع الأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو واصطدمت قدم المهاجم الألماني في رأس لاعب أياكس.

وسقط تاجليافيكو على أرض الملعب، وبدأت الدماء تسيل من رأسه، ليشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه مهاجم بايرن ميونخ.

وسارع الجهاز الطبي لنادي أياكس أمستردام إلى الأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو، حتى يقوموا بعمل الإسعافات الأولية لنجمهم، ما اضطر طبيب الفريق استخدام الغرز السريعة في رأس اللاعب الذي سالت دماؤه على وجهه.

وتعادل فريق بايرن ميونيخ الألماني مع نظيره فريق أياكس أمستردام الهولندي بثلاثة أهداف مقابل مثلهما في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على معلب يوهان كرويف ارينا في الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.