تعادل مثير بين بايرن ميونخ وأياكس أمستردام بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

تعادل فريق بايرن ميونيخ الألماني مع نظيره فريق أياكس أمستردام الهولندي بثلاثة أهداف مقابل مثلهما في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على معلب يوهان كرويف ارينا في الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح ليفاندوفيسكى التسجيل لبايرن ميونخ فى الدقيقة 13، بعد تمريرة جنابرى، وعادل دوسان تاديتش النتيجة لأياكس في الدقيقة 61 بعد تمريرة فان دي بيك.

وحصل ووبر لاعب أياكس على بطاقة حمراء بعد تدخله العنيف على جوريتزكا لاعب البايرن، وفي الدقيقة 75 تعرض لاعب بايرن ميونخ للطرد بعد تدخل عنيف بالقدم في رأس لاعب أياكس، ثم تسبب جيروم بواتينغ في ركلة جزاء لصالح أياكس في الدقيقة 82، نفذها تاديتش بنجاح على يمين الحارس نوير، معلنًا تقدم الفريق الهولندي.

وبعدها بخمس دقائق فقط، سجل ليفاندوفيسكى هدف التعادل للفريق الألماني من ركلة جزاء، حصل عليها البديل ألكانتارا، قبل أن يحرز البديل الآخر كومان الهدف الثالث للبايرن في الدقيقة 90، وفي آخر دقائق الوقت بدل الضائع، أحرز نيكلاس زوله مدافع بايرن ميونخ هدفًا في مرماه، لتنتهي المباراة 3/3.

في المجموعة ذاتها، تغلب بنفيكا على ضيفه آيك أثينا اليوناني بهدف نظيف.

بتلك النتائج، يتأهل بايرن ميونخ كمتصدر للمجموعة برصيد 14 نقطة، وأياكس كوصيف برصيد 12 نقطة، إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، فيما ينتقل بنفيكا إلى الدوري الأوروبي بعد احتلاله المركز الثالث برصيد 7 نقاط.