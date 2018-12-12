ريال مدريد يسقط أمام سيسكا موسكو بثلاثية نظيفة بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

تلقى ريال مدريد الإسباني لطمة جديدة في الموسم الحالي ومني بهزيمة ثقيلة 0-3 أمام ضيفه سيسكا موسكو الروسي اليوم الأربعاء، في الجولة 6 والأخيرة من مباريات المجموعة السابعة بالدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

ولقن سيسكا موسكو مضيفه درسًا قاسيًا وتغلب عليه بثلاثة أهداف سجلها فيدور شالوف وجورجي شينيكوف وآرنور سيغوردسون في الدقائق 37 و43 و73.

وفي المجموعة ذاتها شهدت المباراة الأخرى خسارة روما الإيطالي 1-2 أمام مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي.

ورغم الهزيمة، حافظ الريال وروما على موقعيهما في المجموعة حيث تجمد رصيد الريال عند 12 نقطة في الصدارة مقابل 9 نقاط لروما في المركز الثاني علمًا بأنهما ضمنا التأهل لدور الستة عشر قبل مباريات هذه الجولة.

ورفع سيسكا موسكو رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف فقط أمام فيكتوريا بلزن لينتقل سيسكا موسكو إلى اللعب في دورالـ32 لمسابقة الدوري الأوروبي.